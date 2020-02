Schuld hat nicht der Borkenkäfer : 70 Bäume in Odendorf sind gefällt

Swisttal-Odendorf 70 Ahornbäume in Swisttal fallen der Russrindenkrankheit zum Opfer. Die Ersatzpflanzungen sind bereits geplant.

Rund 70 Ahornbäume wurden am Donnerstag im Süden von Odendorf in der Orbachaue gefällt. Wie die Gemeinde Swisttal mitteilt, waren die Bäume als Folge der trockenen Sommer der beiden vergangenen Jahre von der Rußrindenkrankheit befallen.

Kranke Bäume werde durch neue ersetzt

Der Umweltschutz-, Wirtschaftsförderungs- und Energieausschuss wurde bereits in seiner Sitzung im vergangenen September darüber informiert, dass es notwendig sei, auf dem Gemeindegebiet etwa 180 abgestorbene Straßenbäume zu fällen. Zugleich wurde der Ausschuss darüber informiert, dass es außerdem 100 von der Rußrindenkrankheit befallene Bäume in Buschhoven gibt und 70 in Odendorf.

Nach den 70 Bäumen in Odendorf müssen auch die 100 infizierten Ahornbäume auf dem links und rechts in der Verlängerung der Dietkirchenstraße gelegenen Waldstück „Auf dem Noel“ im Süden von Buschhoven gefällt werden. Das soll in Kürze passieren, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.