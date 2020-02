Im Sängerhof gekrönt : Bahar Ülker ist Meckenheims Blütenkönigin 2020

Mit Krone und Schärpe: Bürgermeister Bert Spilles krönt die neue Blütenkönigin Bahar Ülker. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Meckenheims Bürgermeister Bert Spilles krönt die 23-Jährige Bahar Ülker im Sängerhof zur Blütenkönigin. Ihr erster offizieller Termin wird am 22. März die ADFC Radmesse in Bad Godesberg sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Aufregung, ein wenig Wehmut und ganz viel Vorfreude schwangen bei der Krönung der neuen Blütenkönigin im Sängerhof mit. Stolz und glücklich sah Bahar Ülker aus, als Bürgermeister Bert Spilles der 23-Jährigen die Krone aufs Haupt setzte und ihr die Schärpe für die elfte Blütenkönigin umlegte. Ebenso wie Ülkers Familie am Mittwochnachmittag zur feierlichen Zeremonie gekommen war, wurde auch ihre Vorgängerin Katharina Arndt von ihrer Familie begleitet. „Ich wünsche Bahar alles Gute in ihrem Amt“, sagte Arndt, als sie der Auszubildenden bei der Stadt die Hand schüttelte.

„Das erste Blütenfest haben wir in meinem ersten Amtsjahr als Bürgermeister noch ohne Blütenkönigin gefeiert, das zwölfte Blütenfest feiern wir in meinem zwölften Amtsjahr mit der elften Blütenkönigin“, sagte Spilles. Er wird dann zum letzten Mal die Vertreterin der Apfelstadt krönen. Ein Glücksfall sei Ükler für die Stadt. Mit ihrem offenen, sympathischen Naturell werde sie Meckenheim künftig bei vielen Veranstaltungen und offiziellen Terminen vertreten. Übersetzt heißt ihr Vorname Frühling.

Ihr erster „auswärtiger“ Termin wird am 22. März die ADFC Radmesse in Bad Godesberg sein. Fünf Tage später folgt ihr Auftritt beim Frühlingsfest im Johanniter-Stift am Lee-Mee-Platz. Der Höhepunkt ihres Jahres als Vertreterin der Stadt findet mit dem Blütenfest am 16. April statt. „Wir haben schon die Route ausgearbeitet“, verriet Spilles. „Es wird eine Station bei den Schützen in Altendorf geben, und wir werden im Rahmen des Festes einen Teil der Apfelroute einweihen.“

Nach diesem Großereignis, zu dem alljährlich mehrere Tausend Besucher aus der Region der Einladung der Stadt folgen, steht für Ülker vom 8. bis 10. Mai das Street Food Drink & Musik Festival am Neuen Markt im Kalender. Am 9. Mai wird sie die Stadt beim Frühlingsmarkt in Bonn vertreten. Weitere Termine mit der Blütenkönigin gibt es am 1. Juni zum Deutschen Mühlentag an der Oberen Mühle, am 13. und 14. Juni bei der Culinaria auf dem Kirchplatz, am 22. und 23. August beim NRW-Tag in Köln und vom 4. bis zum 6. September beim Altstadtfest. Im Oktober wird Ülker beim Apfelkabinett auf die Bundeskanzlerin treffen.