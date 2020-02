Zwischen Alfter und Swisttal : B56 war wegen Baumfällarbeiten vier Stunden lang gesperrt

Alfter/Swisttal Drei Pappeln an der B56 müssen wegen Sturmschäden gefällt werden. Vier Stunden bleibt die Straße zwischen Impekoven und Buschhoven deshalb gesperrt. Die Sperrung führt zu langen Staus auf den Umleitungen.

Die kurzfristig anberaumte Fällung von drei sturmgeschädigten Pappeln an der B56 zwischen Swisttal-Buschhoven und Alfter-Impekoven hat am Mittwoch zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen geführt: Gegen 10 Uhr hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei damit begonnen, die Bundesstraße zwischen beiden Gemeinden in beide Fahrtrichtungen für rund vier Stunden zu sperren und Umleitungen einzurichten.