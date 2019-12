Streit wegen des Lkw-Verkehrs : Der Gemeinderat ist gegen eine Entlastungsstraße für die Wester Werke

Alfter-Witterschlick Im Streit um den Lkw-Verkehr durch enge Dorfstraßen hatten die Freien Wähler Alfter eine Idee zur möglichen Lösung des Problems: Eine neue Entlastungsstraße soll die Situation im Dorf entspannen. Der Rest der Politik war aber dagegen.

Keine Verbesserungen in den letzten zehn Jahren

In den vergangenen zehn Jahren habe es keine Verbesserung der Situation gegeben, sagte Bolko Graf Schweinitz, Fraktionschef der Freien Wähler. Er sprach sich gegen eine weitere Blockadehaltung seitens der Gemeinde aus. Überdies sei es Wunschdenken, die Wester Werke von ihrem Standort an der Heerstraße wegzubekommen, so Graf Schweinitz. Seine Fraktionskollegin Sandra Semrau sagte, eine erfolgreiche Klage gegen die Halle ändere an der aktuellen Situation nichts.