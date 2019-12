Verschmutzte Straßen : Vermehrt Beschwerden über Pferdeäpfel in Alfter

Vermehrt Beschwerden über Pferdeäpfel in Alfter

Alfter Derzeit gehen bei der Alfterer Verwaltung mehr Beschwerden über Pferdeäpfel auf öffentlichen Fläche ein. Aus dem Rathaus kommt dazu ein Tipp für Reiter.

Auch Pferdehalter beziehungsweise Reiter können die von der Gemeinde Alfter in Spendern bereitgestellten Hundekotbeutel zur Entsorgung der Hinterlassenschaft ihrer Tiere verwenden. Darauf weist die Gemeinde Alfter in einer Mitteilung hin. Nach Angaben der Gemeinde kommt es nicht nur vermehrt zu Beschwerden über Hundekot auf Straßen, Plätzen oder Grünanlagen, sondern in jüngster Zeit auch über nicht entsorgte Pferdeäpfel.