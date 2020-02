Polizei fahndet nach Täter : Unbekannter überfällt junges Paar in Alfter mit Messer

Alfter Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Rosenmontag in Alfter ein junges Pärchen mit einem Messer überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Maskierten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Überfall auf einen 24-Jährigen in Alfter ermittelt die Bonner Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Polizei berichtet, ging das Opfer in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr mit seiner Freundin die Lukasgasse in Richtung Hertersplatz, als beide in Höhe der Straße „Am Mühlenweiher“ von einer maskierten Person attackiert wurden.