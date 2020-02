Polizei ermittelt : Unbekannter spricht Schüler in Alfter an

Unbekannter spricht Schüler in Alfter an

Alfter-Oedekoven Eine Achtjährige ist in Alfter-Oedekoven von einem Unbekannten aus einem Fahrzeug angesprochen worden. Zuvor hatte ein unbekannter Mann einen Jungen herangewinkt. Polizei und Schule arbeiten nach den Vorfällen eng zusammen.

Ein achtjähriges Mädchen ist Anfang Februar in Alfter-Oedekoven aus einem Fahrzeug heraus von einem Fremden angesprochen worden. Das teilte die Bonner Polizei mit. Den Beamten zufolge gab die Schülerin der Gemeischaftsgrundschule Oedekoven an, dass ihr am 4. Februar aus einem goldfarbenden Auto heraus angeboten worden sei, sie nach Hause zu bringen. Daraufhin sei sie weggelaufen. Ein Junge aus derselben Grundschule sei eine Woche vorher ebenfalls von einem Mann an ein weißes Fahrzeug herangewinkt worden. Der Junge lief ebenfalls weg.