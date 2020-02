Vorfall in Alfter : Unbekannter bedroht Zeitungsboten mit Messer

Alfter Ein maskierter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch in Alfter einen Zeitungsboten mit einem Messer bedroht und beraubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nacht auf Mittwoch in Alfter einen Zeitungsboten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilt, war der 24 Jahre alte Bote gegen 0.45 Uhr in der Straße Am Herrenwingert unweit der dortigen Apotheke gerade dabei, Zeitungen in sein Fahrzeug zu laden, als plötzlich ein Maskierter vor ihm stand.