Nach Sturmtief „Victoria“ : Warnung vor starkem Gewitter im Rhein-Sieg-Kreis

Orkantief „Victoria“ sorgte am Wochenende erneut für Sturm in NRW. Foto: dpa/Bernd Thissen

Alfter/Meckenheim Die Feuerwehren aus Bonn und der Region rückten in der Nacht zu Montag wegen des Sturmtiefs „Victoria“ vielfach zu Einsätzen aus. Am Montagnachmittag gab es weitere Warnungen vor schwerem Gewitter.

In Bonn und der Region mussten die Feuerwehren in der Nacht zu Montag vielfach ausrücken. Die Leitstelle im Rhein-Erft-Kreis verzeichnete am Sonntag zwischen 17 und 23 Uhr 42 sturmbedingte Einsätze, im Rhein-Sieg-Kreis waren es in der Nacht auf Montag 20 Einsätze. Die Feuerwehr Bonn musste sieben Mal ausrücken. Zu größeren Einsätzen kam es jedoch nicht. Wie die Feuerwehren auf GA-Anfrage mitteilten, rückten sie meist wegen umgestürzter Bäume oder heruntergefallener Äste aus. Verletzt wurde niemand.