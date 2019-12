Häuslicher Streit : Polizei nimmt aggressiven Mann in Alfter fest

Die Polizei musste am Dienstag bei einem Streit in Alfter einschreiten. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Alfter-Oedekoven Bei einem Gerangel am Dienstagmorgen in Oedekoven wurden zwei Frauen mit einem Messer verletzt. Vorausgegangen war ein häuslicher Streit.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Dienstagmorgen am Almaweg in Oedekoven gekommen. Wie ein Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage des General-Anzeigers am Donnerstag sagte, seien die Beamten um 7.20 Uhr zu einem häuslichen Streit zwischen einem Mann und zwei Frauen alarmiert worden.