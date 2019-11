Alles sauber für den Winter : Jakob-Wahlen-Park in Alfter winterfest gemacht

Jakob-Wahlen-Park in Alfter winterfest gemacht

Alfter. Mitglieder und Freunde des Heimatvereins Alfter haben Jakob-Wahlen-Park gesäubert. Im nächsten Jahr steht eine große Investitionen an.

„Da können wir dann immer unsere verbrauchten Energien in fester und flüssiger Form wieder auffüllen. Nette Gespräche fördern und intensivieren das Vereinsleben“, sagte Vereinsvorsitzender Georg Melchior. Vier Laubbläser und jede Menge Rechen waren im Einsatz, um die herabgefallenen Blätter auf den Spazierwegen und der Wiese einzusammeln, und das Laub anschließend zum Nutzen der Kleintiere im Wald zu verteilen. Da die Bäume noch ziemlich belaubt sind, war die Ausbeute mit rund 19 Kubikmetern geringer als 2018. „Wir müssen die Wege frei räumen, da der Verein als Eigentümer des Geländes eine Verkehrssicherungspflicht hat“, erklärte Melchior.

Die Verpachtung ist für die 495 Vereinsmitglieder als Einnahmequelle zwar wichtig, aber bei den Ausgaben für die regelmäßige Instandhaltung und weitere Verbesserungen im Park laut Melchior nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Für das kommende Jahr ist gemeinsam mit der Forstbetriebsgemeinschaft die Anpflanzung neuer Bäume geplant. Zudem müssen die Wege für rund 20.000 Euro saniert werden. So sollen im kommenden Frühjahr die acht vorhandenen Regenrinnen und die dort vorbeiführenden Wege so angelegt und moduliert werden, dass das Wasser besser abfließen kann.

„Solche Maßnahmen machen den Park noch attraktiver“, ist sich Melchior sicher. Er kümmert sich darüber hinaus mit seinen Mitgliedern noch um Parkbänke in Alfter sowie die Parkanlagen am Böhling und „Op dem Fürdel“. Diese Flächen hatten fleißige Helfer bereits in den vergangenen Wochen aufgeräumt. Nachwuchsprobleme hat der Verein nach eigenen Angaben keine. Mit 50 Mitgliedern unter 40 Jahren sei man bestens aufgestellt.