Mutmaßlicher Betrug : Mann will in Alfter offenbar gefälschte Messer verkaufen

Mann will in Alfter offenbar gefälschte Messer verkaufen

Alfter. In Alfter ist ein mutmaßlicher Betrüger unterwegs. Dabei geht es um Messer, die er zuletzt einem Einwohner auf der Straße Am Domplatz verkaufen wollte. Die Polizei warnt vor der Masche.

Ein mutmaßlicher Betrüger ist in Alfter unterwegs. Wie ein Einwohner dem General-Anzeiger berichtete, sei er am Donnerstagvormittag auf der Straße Am Domplatz von einem Mann in einem blauen Ford mit niederländischem Kennzeichen angehalten worden.