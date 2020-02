Suche mit Hubschrauber und Hunden : Einsatzkräfte finden zweijähriges Mädchen in Witterschlick

Die Polizei sucht ein vermisstes zweijähriges Kind in Witterschlick. (Symbolbild). Foto: Ulrich Felsmann

Witterschlick Das vermisste zweijährige Mädchen ist in Witterschlick gefunden worden. Zuvor hatten zahlreiche Einsatzkräfte sowie freiwillige Helfer nach dem Kind gesucht.

Die Erleichterung ist groß: Das vermisste zweijährige Mädchen ist am Sonntagabend in Witterschlick gefunden worden. Einsatzkräfte fanden das Kind in einer Garage in der Nähe seines Elternhauses. Wie Polizeisprecher Robert Scholten mitteilte, öffneten die Helfer auf der Suche nach dem Kind die Garage. Diese sei zwar nicht verschlossen gewesen, dennoch sei das Kind nicht mehr alleine aus der Garage herausgekommen. Da das Kleinkind sich über einen längeren Zeitpunkt in der Kälte befand, wurde es medizinisch untersucht. Das Mädchen sei wohlauf und in die Obhut seiner erleichterten Eltern übergeben worden.

Die Zweijährige wurde am Sonntagnachmittag in Witterschlick als vermisst gemeldet. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Gebiet nach dem Kind und setzten dabei auch Suchhunde, sogenannte Mantrailer, ein. Um die Gegend auszuleuchten, setzten die Beamten auch einen Hubschrauber ein. Außerdem klingelten die Einsatzkräfte auch aktiv bei Anwohnern in der Hoffnung, den Verbleib des Kindes zu klären. Mehrere Suchhunde waren ebenfalls im Einsatz. An der Suche beteiligten sich neben der Polizei auch 20 Feuerwehrmänner aus Witterschlick, die Rettungshundestaffel Rhein-Sieg.

Zudem halfen zahlreiche Freiwillige in den Abendstunden bei der Suche. Die Polizei sprach von rund 40 Freiwilligen aus dem Ort. Die Helfer waren teils mit Taschenlampen unterwegs. In den sozialen Netzwerken war die Anteilnahme groß. Zahlreiche Menschen kündigten dort an, sich an der Suche beteiligen zu wollen. Manche Freiwilligen machten sich direkt von einem der Karnevalsumzüge in der Region auf den Weg, um zu helfen. So auch Michaela Weis, die kostümiert und mit Hund und Taschenlampe bei der Suche half. „Sobald ich von der Suche erfahren habe, bin ich los um zu helfen“, sagte sie. Erfahren habe sie über Whatsapp von dem Vorfall. "Ich habe selber ein Kind in dem Alter, deswegen gehe ich hier gucken", sagte einer der Helfer.

