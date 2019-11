Verkehrsunfall in Gielsdorf : Fußgänger in Alfter von Auto erfasst und schwer verletzt

Fußgänger in Alfter von Auto erfasst und schwer verletzt

Verkehrsunfall in Gielsdorf

In Alfter-Gielsdorf ist am Montagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Foto: GA

Alfter Ein Fußgänger ist in Alfter von einem Auto erfasst worden. Das Unfallopfer erlitt schwere Verletzungen.

Ein Fußgänger in Alfter ist am Montagabend von einem Auto erfasst worden. Er erlitt dabei nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort schwere Verletzungen und war zunächst nicht ansprechbar. Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Alfterer Straße in Gielsdorf.