Reale Einsatzsimulation : Feuerwehr Alfter trainiert bei Großübung im Kottenforst für den Ernstfall

Alfter Die Feuerwehr Alfter trainiert heute im Wald bei ihrer Jahresabschlussübung für den Ernstfall. In einer Simulation wird Orientierung, Organisation und der Einsatz der richtigen Maßnahmen geübt. Dabei sind etwa 65 Rettungskräfte im Einsatz.

Im Kottenforst sind am Samstagnachmittag 65 Einsatzkräfte mit vollem Eifer dabei, den simulierten Ernstfall so professionell wie möglich zu lösen. Dabei helfen ein Team aus Maltesern und dem Bonner Rettungsdienst, die Situation so realistisch wie möglich darzustellen.