Seit 2013 im Amt : Kanzler der Alanus Hochschule Alfter tritt zurück

Alfter 2013 war Dirk Vianden zum Kanzler der Alanus Hochschule Alfter gewählt worden. Am Dienstag wurde bekannt, dass er von seinem Amt zurückgetreten ist. 2018 hatte er seinen Vertrag noch um fünf Jahre verlängert.

Der Kanzler der Alanus Hochschule Alfter, Dirk Vianden, ist am Dienstag überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Nach GA-Informationen geschah der Schritt in Einvernehmen mit der Alanus Stiftung und den Gremien der Hochschule. 2013 war er gewählt worden, 2018 wurde sein Vertrag um fünf Jahre verlängert. Hauptaufgabe des Kanzlers ist die Verwaltungsleitung der Hochschule.

Vianden wurde 1962 in Bonn geboren und wuchs in Alfter auf. Nach dem Jurastudium in seiner Heimatstadt trat er 1994 als Rechtsanwalt in die väterliche Steuerberater- und Anwaltspraxis ein.