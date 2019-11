"Public Climate School" : Vorlesungen um Klimaschutz an der Alanus Hochschule

Alfter. An der Alfter Alanus Hochschule geht es diese Woche ums Klima. Dazu ist jeder eingeladen, und das dank zwei Studierenden.

Dank Dorothea Schmidt und Aaron Bangert ist in dieser Woche an der Alanus Hochschule vieles anders als gewöhnlich. Und das hat einen Grund. Es geht schließlich ums Ganze, genauer gesagt: um den Klimaschutz. Unter dem Motto „Public Climate School“ („öffentliche Klimaschule“) finden bis Freitag Lehrveranstaltungen und andere Aktionen statt, die sich allesamt mit dem Klimaschutz beschäftigen – und das öffentlich. „Alle sind eingeladen“, sagt die 25-jährige Schmidt, die im fünften Semester im Fachbereich Wirtschaft der Alfterer Hochschule studiert.

So stehen etwa Vorlesungen über klimagerechte Mobilität, den Emissionshandel, ökologisches Wirtschaften oder Klimaleugner, und „alternative Fakten“ auf dem Programm. Dazu gibt es eine Sammelaktion zur Wiederverwertung alter Handys, Filmabende, die Gründung einer Tierrechts- und Klimagerechtigkeitshochschulgruppe oder das gemeinsame Gestalten von Protestdarbietungen und Plakaten für die große Klimademonstration am Freitag in Bonn – nach Angaben der Organisatoren alles in allem rund 35 Veranstaltungen.