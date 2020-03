Polizeieinsatz in Alfter : Betrunkener Autofahrer bespuckt Polizisten und droht mit „Corona-Erkrankung“

Alfter Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwoch nach Polizeiangaben die Beamten bei der Kontrolle fortwährend beleidigt, sie angehustet und bespuckt – mit dem Hinweis, er komme aus Heinsberg und „sei Corona-positiv“.

Ein betrunkener 36-Jähriger hat die Polizei am Mittwoch nach einer Fahrerflucht am Morgen bis in den Abend hinein beschäftigt. Gegen 11.15 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert, dass ein Kastenwagen in Schlangenlinien auf der Hauptstraße in Alfter unterwegs sei und der Fahrer mit einer Bierflasche in der Hand am Steuer sitze. Auch hätten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen müssen, weil der Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten war. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand touchierte der Wagen auf der Hauptstraße auch ein anderes Auto, wobei ein Sachschaden von geschätzt mehreren Hundert Euro entstand.