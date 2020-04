Möglicherweise Vandalismus : Aufregung um verschwundene Bänke in Alfter

Alfter Der Heimatverein Alfter befürchtete zunächst Vandalismus. Doch dann stellte sich heraus, dass der Bauhof sie zur Renovierung abmontiert hatte.

Die Aufregung war groß beim Heimatverein in Alfter. Dessen Mitglieder pflegen nicht nur den Jakob-Wahlen-Park, ein Idyll oberhalb des Ortes im Wald, dem Verein gehören zudem auch 63 Ruhebänke, die er zur Freude der vielen Spaziergänger, besonders der älteren, zwischen dem Ortsrand und dem Kottenforst aufgestellt hat. Fünf von ihnen – zwei am Jüdischen Friedhof, je eine an der Olsdorfer Bahn, am Röllchensbach und an der Mierbache – waren am Wochenende weg. Das heißt: Die Bretter waren abmontiert worden.