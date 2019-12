Weihnachtswunschbaumaktion : Alfterer erfüllen 101 Wünsche von bedürftigen Kindern

Alfter. Bei der Weihnachtswunschbaumaktion sind laut der Gemeinde Alfter noch nie so viele Karten eingegangen. Die gute Nachricht: Alle Wünsche konnten erfüllt werden.

Damit in Alfter an Weihnachten kein Kind leer ausgeht, veranstaltet die Gemeinde seit 2013 die Weihnachtswunschbaumaktion. Die Gemeinde, die Pfarreiengemeinschaft und die Lebensmittelausgabe der Evangelischen und Katholischen Kirche (Lebeka) sammeln Karten mit Wünschen von bedürftigen Kindern und hängen diese an den Weihnachtsbaum im Rathaus. Jeder Bürger kann dann eine Karte vom Baum nehmen und das entsprechende Geschenk kaufen.

„Dieses Jahr hatten wir einen sehr großen Rücklauf an Wünschen. Wir haben 101 Karten erhalten, so viele wie noch nie“, sagte Sozialamtsleiter Markus Jüris am Freitag, dem letzten Abgabetag für Geschenke. Im Schnitt liefen rund 75 Karten ein. Alfter sei zwar in vielerlei Hinsicht „die Insel der glückseligen“, aber arme Kinder gebe es in der Gemeinde trotzdem. Das zeige sich auch an den Familien, die regelmäßig die Tafel in Anspruch nähmen, sagte Alfons Fischer-Reuter von der Lebeka.