Stadtbahnlinie 18 : Sanierung der Alfterer Haltestelle beginnt

Alfter Die Sanierung der Haltestelle „Alfter – Alanus Hochschule“ hat begonnen. Die Arbeiten sollen bereits in einigen Wochen abgeschlossen sein. Der Beginn hatte sich zuvor mehrfach verzögert.

Der unschöne Anblick, den die Haltestelle „Alfter – Alanus Hochschule“ bietet, wird nun endlich bald Vergangenheit sein. Wie Christian Lorenz, Sprecher der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK), auf Anfrage des General-Anzeigers sagte, hätten die Arbeiten an diesem Montag begonnen. Die HGK betreibt unter anderem die Infrastruktur der Stadtbahnlinie 18 – also Gleise, Gleistechnik und Haltestellen – zwischen den Stadtgrenzen zu Bonn und Köln. „Wir gehen davon aus, dass die bauliche Umsetzung bis Mitte Februar dauert“, sagte Lorenz weiter.

Wie an den anderen Haltestellen soll auch die Alfterer Station mit taktilen Elementen versehen werden, um Menschen mit einer Sehbehinderung die Orientierung zu erleichtern. Dazu sollen eine neue Beleuchtung, neue Wartehäuschen und neue Haltestellenschilder gebaut werden. Anschließend werde die technische Ausstattung installiert, so der HGK-Sprecher weiter. Dabei handele es sich um das sogenannte Modulare Fahrgastinformationssystem sowie um Überwachungskameras.

Der Beginn der Arbeiten an der Alfterer Haltestelle hatte sich mehrmals verzögert. So war der Umbau der Station bereits für den Sommer vorgesehen gewesen. Damals hatte die HGK eine starke Auslastung der Baufirmen als Grund für die Verzögerung angegeben und die Arbeiten auf den Herbst terminiert, was aber wieder nicht eintrat. Dazu nun Lorenz: „Aufgrund von Bauablauf-Optimierungen wurden die Bahnsteige in Hürth vorgezogen, die Maßnahmen wurden zeitlich getauscht. Hintergrund war, dass in Hürth gleichzeitig notwendige Kabelarbeiten mit durchgeführt werden konnten.“