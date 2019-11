Verkehrsunfall in Gielsdorf : Fußgänger in Alfter von Auto erfasst und schwer verletzt

In Alfter-Gielsdorf ist am Montagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Foto: GA

Alfter Eine Person ist am Montagabend in Alfter-Gielsdorf von einem Auto erfasst worden. Das Unfallopfer erlitt schwere Verletzungen, die Umstände des Unfalls sind am Dienstagmorgen weiter unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Unverändert ernst ist der Zustand der Person, die am Montagabend in Alfter-Gielsdorf von einem Auto überrollt worden war. Das bestätigte am Dienstagmorgen Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage: „Die Person liegt schwerstverletzt in der Bonner Uniklinik.“ Die Umstände des Unfalls sind immer noch nicht klar, laut Polizeisprecher Rott habe aber das zuständige Verkehrskommissariat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Weitere Infos sollen im Laufe des Tages folgen.

Die Person war gegen 20.30 Uhr auf der Alfterer Straße in Gielsdorf von dem Auto erfasst worden. Sie erlitt dabei nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort schwere Verletzungen und war zunächst nicht ansprechbar.