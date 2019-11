Broschüre von Heinz-Dieter Flamme : Alfterer Grenzsteine sind gemeißelte Heimatgeschichte

Zwei von 14 Grenzsteinen, die am Alfterer Rathaus stehen: Ein Grenzstein der Grafen von Westerholt, später Grafen von Waldbott-Basseheim (17./18. Jahrhundert, links), und eine Segensrune (ebensfalls 17./18. Jahrhundert). Foto: Christoph Meurer

Alfter Auf Steinen können tolle und spannende Geschichten zu finden sein. Man muss nur wissen, wie man sie zu lesen hat. Heinz-Dieter Flamme weiß, wie das geht. Und dank seines Einsatzes kann es ihm nun jeder nachmachen.

So war der Heimatforscher am Mittwoch ins Alfterer Rathaus gekommen, um seine neue Arbeit vorzustellen: eine Broschüre über historische Grenz- und Meilensteine in Alfter.

In dieser finden sich Fotos und Informationen zu den Grenzsteinen im Hof des Hauses Kessenich in Witterschlick, zu den Meilensteinen in Gielsdorf und Impekoven und – vor allem – zu den 14 Grenzsteinen, die am Alfterer Rathaus aufgereiht stehen. Grenzsteine dienen ganz simpel dazu, Besitzungen voneinander abzugrenzen. In früheren Zeiten hätten Potentaten die Steine aber auch zur Eigendarstellung genutzt, so Flamme. So sind die Steine stumme Zeugen: von früheren Streitigkeiten um Jagdreviere, zur Sicherung von kirchlichen Gütern nach der Säkularisation durch die Franzosen 1803, des Ringens der einfachen Bevölkerung mit den Grundherren bei der Vermessung der Ländereien oder der einstmaligen Ausdehnung von Adelsgeschlechtern.

2000 Euro für 1000 Projekte NRW-Landesregierung vergibt Heimatschecks Die NRW-Landesregierung will jährlich 1000 Projekte mittels sogenannter Heimatschecks über jeweils 2000 Euro fördern. Wie das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung auf seiner Webseite mitteilt, handelt es dabei um „’Möglichmacher’ für all solch gute Ideen und kleinen Projekte, die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert in der Sache versprechen.“ Aus diesem Grund seien auch das Antragsverfahren und der Verwendungsnachweis auf ein Minimum reduziert worden, heißt es weiter. Die Schecks sind Teil des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ der Landesregierung. Mit den jeweils 2000 Euro sollen, so das Ministerium, Initiativen und Projekte gefördert werden, „ohne die unsere Gemeinschaft ein großes Stück ärmer und eintöniger wäre.“ Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.mhkbg.nrw. meu

Zur Erstellung der Broschüre habe er in Archiven und Museen geforscht, so Flamme. „Ich habe alles, was ich greifen konnte, aufgeschrieben.“ Die Broschüre soll es laut Flamme im Oedekovener Rathaus, in den Alfterer Bibliotheken sowie im Haus der Alfterer Geschichte geben. Dazu hat Flamme eine Schautafel für das Rathausfoyer erstellt sowie die Grenzsteine am Rathaus mit Infotafeln auf Edelstahlpfählen versehen. Letztere hat Schlossermeister Josef Wenzler aus Witterschlick gefertigt, Alf Germanus aus Bornheim war für den Druck der Broschüre verantwortlich. Die Kosten hat Flamme über einen sogenanntn Heimatscheck der Landesregierung (siehe Info-Kasten) gedeckt. Die Gemeinde habe das nichts gekostet, betonte er.

Bürgermeister Rolf Schumacher dankte Flamme für dessen Arbeit. Auch er habe sich schon immer gefragt, was es mit den Grenzsteinen auf sich habe. Etwa die Hälfte der Grenzsteine hatte bereits vor der Umgestaltung des Areals am Alfterer Rathaus gestanden, allerdings nicht so hübsch aufgereiht.

Herkunft von Straßennamen als nächstes Projekt