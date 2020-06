Neue Radstrecken : ADAF in Wachtberg stellt neue Karte mit Routen fürs Fahrrad vor

Wachtberg Die Wachtberger Ortsgruppe des ADFC hat eine neue Karte mit 16 Routen vorgestellt. Einige der Strecken sind auch für Anfänger geeignet.

Ob man nun mit wenigen Anstiegen wie bei der Rundtour um Adendorf anfangen möchte oder sich gleich an die Steigung Am Langenacker in Pech wagen will, sei eine Frage der persönlichen Einstellung, so Stümer. Beides sei auch für Untrainierte problemlos möglich, sofern man nicht den sportlichen Anspruch stelle, den Berg hochzurasen. „Man sollte sich Zeit nehmen und vor allem keine Berge mit Anlauf fahren“, so Stümer. Spätestens nach 40 bis 60 Sekunden sei im ersten Ansturm die Luft aus der Lunge entwichen, dann würde es anstrengend. „Lieber einen kleinen Gang einlegen, Zeit lassen und die Aussicht genießen“, rät der langjährige und erfahrene Radfahrer.