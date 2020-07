Urteil vor dem Bonner Amtgericht : 15-jähriger Räuber droht Apothekerin mit einer Gaspistole

Zwei 16-Jährige sind am Montag vor dem Bonner Amtsgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn/Alfter Zwei 16-Jährige sind am Montag vor dem Bonner Amtsgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt worden. Die zur Tatzeit 15-Jährigen wurden für schuldig befunden, im Mai 2019 die Apotheke in der Châteauneufstraße in Oedekoven überfallen zu haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Zwei 16-Jährige sind am Montag vor dem Bonner Amtsgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt worden. Die zur Tatzeit 15-Jährigen wurden für schuldig befunden, im Mai 2019 die Apotheke in der Châteauneufstraße in Oedekoven überfallen zu haben. Weil die Amtsrichterin davon ausging, dass die Tatbeteiligung recht unterschiedlich zu bewerten ist, muss der Haupttäter eine zweijährige Jugendstrafe ohne Bewährung antreten, sein Kompagnon muss ein halbes Jahr lang an einer Maßnahme für Soziales Lernen teilnehmen. Dem dritte Angeklagten, der beim Überfall erst 14 Jahre alt war, konnte kein Tatbeitrag nachgewiesen werden. Er wurde freigesprochen.

Am 24. Mai gegen 18.40 Uhr standen plötzlich ein mit einer Sturmhaube Maskierter und ein Komplize, der sein Gesicht hinter einem Dreieckstuch verbarg, in der Apotheke. „Geld raus“, schrie der Haupttäter, während er mit einer Gasdruckpistole auf die Inhaberin zielte. Die Apothekerin zögerte nicht lange und übergab 475 Euro aus der Kasse, während ihre Mitarbeiterin die Tat unbemerkt aus einem Hinterzimmer heraus beobachtete. Mit ihrer Beute kamen die Räuber nicht weit. Sie war nicht weit vom Tatort entfernt beobachtet worden, wie sie in einen Hauseingang liefen. In einem dahinter gelegenen Garten stießen Polizisten auf eine Gruppe von feiernden Jugendlichen.