Umweltverträglichkeitsstudie zur Rheinquerung : Untersuchung zum Projekt Rheinspange liegt vor

Rhein-Sieg-Kreis Die Umweltverträglichkeitsstudie zur Rheinquerung, die die Autobahnen 555 und 59 verbinden soll, ist fertig. Untersucht wurden zwei mögliche Trassen. CDU und Grüne fühlen sich durch die Ergebnisse bestätigt, die SPD lehnt das Projekt rundweg ab.

Gutachter haben alles bis ins Detail aufgelistet

■ Nördlicher Korridor: So ist laut Gutachter beispielsweise im nördlichen Korridor zwischen der A555 in Verlängerung der L150 (Kerkrader Straße) eine Verbindung über den Rhein „aller Voraussicht nach“ nur als Brücke möglich. Denn die Strecke zwischen der A555 im Bereich der Anschlussstelle Godorf und dem Rhein weist keine ausreichende Länge auf, um die für einen Tunnel unter dem Rhein erforderlichen straßenbautechnischen Parameter einzuhalten. Eine Brücke, die über den südlichen Teil des Godorfer Hafens führen würde, sei „aus umweltfachlicher Sicht“ ebenso möglich, wie eine Streckenführung am südlichen Ortsrand von Köln-Godorf.

■ Südlicher Korridor: Die Tunnellösung ist dagegen im südlichen Korridor aus umweltfachlicher Sicht „die einzige Alternative“, heißt es in der Studie. Linksrheinisch befinden sich das empfindliche Wasserschutzgebiet Urfeld sowie Landwirtschaftsflächen, die auch als Lebensraum diverser Feldvogelarten und der Wechselkröte gelten. Außerdem weisen die Orte Bornheim-Widdig und Wesseling-Urfeld entlang des Rheins „ein geschlossenes Siedlungsband“ auf, was bei einer Brückenlösung zu erheblichen Konflikten führen würde. Das gilt wohl auch rechtsrheinisch für Niederkassel-Ort und -Rheidt. Hinzu komme hier, dass die rheinnahen Bereiche auch als FFH-Gebiet ausgewiesen sind.

■ Reaktionen aus der Politik: „Für Niederkassel sehe ich rot“, so Niederkassels SPD -Fraktionschef Friedrich Reusch mit Anspielung auf die vielen rot schraffierten Flächen auf der Karte in der UVS. Über mehrere Seiten hinweg wiesen Tabellen die Raumwiderstände im Untersuchungsgebiet als „hoch“ und „sehr hoch“ aus. „Das mit der Brücke wird wohl nichts“, meint Reusch und rät, von dem Projekt ganz abzulassen und das Geld lieber für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einzusetzen. Der Stadtverwaltung werde er empfehlen, Haushaltsmittel für den Klageweg zurückzustellen.

Die CDU-Verbände und Fraktionen aus Bornheim, Niederkassel und Wesseling haben sich für eine Tunnellösung ausgesprochen. Das Gutachten habe dargelegt, wo die Herausforderungen für die Umsetzung der Rheinspange lägen. Aus Kitz‘ Sicht ist indes auch noch nicht abschließend geklärt, welcher der beiden Korridore am Ende für die konkrete Trassenführung infrage kommt. „Eine Lösung im Norden ist nach wie vor möglich – wenn auch technisch und finanziell anspruchsvoller.“ Die Grünen in Niederkassel wiederum sehen ihre „Nulllösung“ bestätigt: nämlich weder einen Tunnel noch eine Brücke zu bauen, weil diese „eine der letzten Grünen Lungen hier in der Region zerstören würde: das Naturschutzgebiet Lülsdorfer Weiden“, heißt es in einer Presseerklärung.