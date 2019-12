Übung in Ruppichteroth : Feuerwehr baut Seilbahn für Rettung an gefrorenem Teich

Feuerwehr baut Seilbahn für Rettung an gefrorenem Teich

Übung in Ruppichteroth

Ruppichteroth Kreativität haben Feuerwehrleute aus Ruppichteroth bei einer Übung bewiesen: Um einen Angler aus einem zugefrorenen Teich zu retten, bauten sie eine Seilbahn. Und das nur mit Materialien, die sie auch bei einem echten Einsatz dabei haben.

Im Einsatz müssen Feuerwehrleute oft improvisieren - meistens sogar ziemlich schnell, denn im Notfall ist Eile geboten. Am Donnerstagabend hatte der Löschzug in Ruppichteroth bei einer Übung an einem Teich genug Zeit - und baute kurzerhand eine Seilbahn über das zugefrorene Wasser, um eine Person zu retten.