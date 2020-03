Brandstiftung in Troisdorf? : Fläche von 10.000 Quadratmetern brannte in der Wahner Heide

Troisdorf In der Wahner Heide bei Troisdorf stand am Mittwochnachmittag eine Fläche von 10.000 Quadratmetern in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Hinweise zu zwei Jugendlichen.

In Troisdorf stand am Mittwoch eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern in der Wahner Heide in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, alarmierte gegen 15.30 Uhr die Flugsicherheit des Flughafens Köln/Bonn die Troisdorfer Feuerwehr, da im Breich des Außenzauns am Planitzweg eine ungefähr 500 Quadratmeter große Grasfläche brannte. Noch während des Einsatzes ging noch eine Meldung über eine Rauchentwicklung an einer anderen Stelle in der Wahner Heide ein. Weil es einige Minuten dauerte, bis der Brandort lokalisiert worden war, standen zwischenzeitlich rund 10.000 Quadratmeter der Wahner Heide in Brand.