Höhe Troisdorf-Spich : Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf A59

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf Bei einem Unfall auf der A59 in Höhe Troisdorf-Spich sind am späten Sonntagabend vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Autobahn war für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Bonn voll gesperrt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagabend auf der A59 in Höhe Troisdorf-Spich gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi gegen 23.15 Uhr auf der linken Spur in Richtung Königswinter/Bonn, als vor ihm eine 24-Jährige mit ihrem BMW ebenfalls auf die linke Spur zog. Der 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit der seitlichen Front auf das Heck des BMW.

Dieser kam durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern, überschlug sich und landete in der Böschung. Die 24-Jährige sowie ihr gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Audifahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und von der Polizei sichergestellt. Ein Gutachter soll prüfen, wie es zu dem Unfall kam. Dabei geht es auch um die Frage, wie schnell beide Fahrzeuge unterwegs war.

