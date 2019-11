Tatorte in Niederkassel und Bonn : Verdächtiger nach eingeschlagenen Autoscheiben ermittelt

Troisdorf/Bonn Drei Meldungen der Polizei, drei Mal der gleiche Tatbestand: „Unbekannter schlägt Scheiben von Autos und Geschäften ein“. Nach der Serie von Sachbeschädigungen in Bonn und der Region hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Begonnen hatte die Tatserie in der Nacht vom 4. auf den 5. November, in der 39 Scheiben eingeschlagen wurden, darunter auch eine Schaufensterscheibe am Bonner Münster. Weitere 25 Scheiben wurden in der darauffolgenden Nacht im Bereich Niederkassel-Mondorf eingeschlagen, ehe die Serie der Sachbeschädigungen in der Nacht auf vergangenen Freitag mit weiteren mindestens 30 eingeschlagenen Autoscheiben in Niederkassel-Rheidt endete.