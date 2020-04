Herstellung von Schutzausrüstung : Troisdorfer Unternehmen verkauft Maschinen für Vlies

Troisdorf Das Troisdorfer Unternehmen Reifenhäuser liefert im Juni erste Produktionsanlagen zur Herstellung von medizinischen Vliesstoffen aus. Seit die Bundesregierung die Produktion von Schutzausrüstung fördert, sei die Anfrage laut Geschäftsführung gestiegen.

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Herstellung von Schutzausrüstungen in Deutschland durch finanzielle Förderung und Abnahmegarantien anzukurbeln, zeigt Wirkung. Die Troisdorfer Reifenhäuser-Gruppe, die Maschinen für die Herstellung medizinischer Vliesstoffe baut , registriert jedenfalls eine starke Anfrage von deutschen Unternehmen. „Die ersten Anlagen werden Ende Juni ausgeliefert und aufgebaut“, sagte Bernd Reifenhäuser, Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens, am Donnerstag auf GA-Anfrage.

Um der enormen Nachfrage und dem Bedarf insbesondere klinischer Einrichtungen nach Schutzausrüstung nachzukommen, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anreize setzen, um die Produktion dieser wichtigen Güter wieder nach Deutschland zu holen. Die Produktionsstätten für solche Ausrüstungen liegen zu 90 Prozent in Asien. Spahn verspricht eine Abnahmegarantie bis Ende 2021.

Die Bundesregierung gibt Firmen künftig langfristige Abnahmegarantien für dringend benötigte medizinische Schutzausrüstung. Das kündigten Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag in Berlin an. Man wolle die Eigenproduktion in Europa und Deutschland „stärken und hochfahren", erklärte Altmaier in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister nach dem Corona-Kabinett.