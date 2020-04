Musiker in Zeiten der Corona-Krise : Troisdorfer erzählt von kreativen neuen Wegen

Sem Seiffert ist ein Sänger aus Troisdorf. Foto: Robert France / Sem Seiffert/Robert France

Troisdorf Der Sänger und Songwriter Sem Seiffert aus Troisdorf erzählt, wie er die Zeit nutzt, in der er nicht touren kann und trotzdem versucht sein Album zu finanzieren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Breuer

Die großen Fußballstadien bleiben leer, die Ligen setzen den Betrieb aus, Filmpremieren und Konzerte wurden bereits zahlreiche abgesagt. Die Corona-Krise hat in den vergangenen Wochen für einen Minimalbetrieb in sämtlichen Lebensbereichen gesorgt. Doch während es für weltbekannte Musiker verhältnismäßig einfach ist, sich über Wasser zu halten, haben es andere Künstler schwer.

Einer von ihnen ist Sem Seiffert. Er ist Sänger und Songwriter aus Troisdorf und begeistert mit seiner einzigartigen Stimme das Publikum in ganz Europa. Normalerweise wäre er auch jetzt auf verschiedenen Bühnen unterwegs. „Derzeit sind sechs Konzerte abgesagt, was etwa zehn Prozent meiner Konzerte ausmacht“, erklärte Seiffert. Der Musiker arbeitet zurzeit an seinem dritten Album „Choices & Change“, das er mit einer Crowdfunding-Aktion finanzieren möchte. Doch auch hier gab es aufgrund der Krise zunächst Probleme.

„Fünf der abgesagten Konzerte fielen in die Zeit des Crowdfundings. Bei diesen wären viel mehr Menschen auf mein Projekt aufmerksam geworden. Ich hatte Ausdrucke hierzu bei den Konzerten, die potentiell Interessierte mitnehmen konnten. Auch Straßenmusik war angedacht, das fällt nun alles weg. Es wird alles ausschließlich online laufen müssen.“ Eine weitere Schwierigkeit ist die ungewisse Situation, in der sich die Leute derzeit befinden. „Hinzu kommt, dass viele Menschen selbst nicht wissen, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht. Da kann man nicht erwarten, dass diese Personen mein Album unterstützen. Dennoch bin ich hoffnungsvoll, dass alle, denen es nach wie vor möglich ist und die meine Musik mögen, Unterstützer werden und wir gemeinsam das Ziel erreichen.“

Kreative Wege und virtuelle Konzerte

Der angesetzte Betrag muss im Normalfall in der festgelegten Zeit zusammenkommen, da sonst das Geld wieder an die Unterstützer zurückgeht. In der aktuellen Zeit ist Kreativität gefragt, denn hinter Sem steht keine große Agentur, er muss es alleine schaffen. So performt er zum Beispiel regelmäßig für seine Fans auf seiner Facebook-Seite Songs aus seinem neuen Album, live von Zuhause. Die Resonanz darauf ist groß und durchweg positiv. Und auch der Anbieter für die Crowdfunding-Aktion Starnext ist ihm entgegengekommen.

Die Aktion wurde bis Ende April verlängert und auch das Fundingziel konnte reduziert werden. Und es gibt viele Möglichkeiten der Unterstützung. Ein ehemaliger Kollege hat Sem sogar etwas ganz Besonderes angeboten: Unter allen Teilnehmern der Crowdfunding-Aktion wird am Ende ein 30-minütiger Rundflug mit einer Robin HR200-120 verlost. Der Wunsch vieler Leute, ihn und sein Projekt trotz der angespannten Situation zu helfen, ist es, die Sem berührt und weiter anspornt. „Der Titel meines Albums passt wie die Faust aufs Auge zur aktuellen Lage: Choices & Change – Wahlmöglichkeit und Veränderung. Auch wenn ich momentan keine Konzerte spielen kann, so kann ich zumindest einige, neue Ideen für Songs sammeln, da der Mensch viele ,neue’ Facetten zeigt, in solch einer Krise. Und bei all dem Negativen ist doch auch sehr viel Positives, ganz nebenbei, ans Licht gekommen.“

Er findet: „Musik ist, wie jedwede Art von Kunst, ein Austausch, Kulturerhaltung und auch Kulturförderung. Musik ist außerdem Mittlerin zwischen den Menschen und Zeiten und befasst sich mit allem, was um einen herum geschieht. Sie ist zwanglos und beflügelt oft zu Positivem oder zumindest zu einem ,Ja’ sich selbst gegenüber und dem, was einen derzeit beschäftigt.“