Bewaffnete Täter : Autohändler in Troisdorf überfallen und schwer verletzt

Autohändler in Troisdorf überfallen und schwer verletzt

Troisdorf Bei einem bewaffneten Raubüberfall in Troisdorf ist am Mittwochabend ein Autohändler schwer verletzt worden. Die Täter schlugen mit Gegenständen auf den Mann ein und raubten eine Geldtasche.

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Autohändler in Troisdorf ist der 49-jährige Geschäftsinhaber schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen war der Mann mit einer Pistole bedroht worden. Als er am Boden lag, schlugen die unbekannten Täter mit Gegenständen auf ihn ein, wie die Polizei mitteilte. Die Zeugen hatten am Mittwochabend gegen 19 Uhr offenbar die Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert.