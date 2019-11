Kollision in Troisdorf : Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall in Spich verletzt

Troisdorf-Spich Zwei Autofahrer haben sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnunterführung in Troisdorf-Spich verletzt. Es ist unklar, warum der 19-jährige Unfallverursacher von seiner Spur abkam. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwochmittag sind gegen 12 Uhr zwei Autofahrer aus Wiehl und Troisdorf in der Bahnunterführung auf der Lülsdorfer Straße in Troisdorf-Spich leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 19-jährige Wiehler mit seinem schwarzen VW Polo auf der Lülsdorfer Straße in Richtung der Niederkasseler Straße unterwegs. In der leichten Rechtskurve in der Bahnunterführung kam er laut Bericht nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit dem VW Golf des 76-jährigen Troisdorfers zusammen, der in Richtung der Spicher Hauptstraße fuhr.