Anwohner hat Ärger mit der Stadt : Parkausweis soll in Troisdorf nicht fürs Wohnmobil gelten

Troisdorf Klaus Schölzke ist sauer: Die Stadt Troisdorf fordert ihn auf, den Bewohnerparkausweis abzugeben, denn sein Wohnmobil nehme zu viel Platz weg. Das hat das Ordnungsamt allerdings erst jetzt gemerkt. Den Ausweis hat Schölzke schon seit 17 Jahren.

Den aktuell gültigen Anwohnerparkausweis der Stadt Troisdorf hat er erst im Januar bekommen, die Gebühr ist für das ganze Jahr bezahlt. So wie immer in den vergangenen 17 Jahren. Doch plötzlich soll Klaus Schölzke den Ausweis zurückgeben. Die Begründung des Ordnungsamts war im Betreff des Schreibens zu lesen: „Unerlaubte Sondernutzung“. Sein Fahrzeug: ein Wohnmobil. Der Brief kam in der ersten Märzwoche, seitdem kämpft Schölzke um seinen Parkplatz.

In Briefen an den Bürgermeister, das Ordnungsamt und sogar an die Bezirksregierung stellte Schölzke seine Sicht auf die Dinge dar. Vom Bürgermeisterbüro kam zwei Tage vor Ablauf der gesetzten Frist der Hinweis, sein Fall stehe am 21. April auf der Tagesordnung des Stadtrates. Aufgrund der Corona-Pandemie wird er nun im Haupt- und Finanzausschuss behandelt, der am gleichen Tag statt des Rates tagt und entscheidet.