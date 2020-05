Frau bei Unfall verletzt : Opel nach mutmaßlicher Fahrerflucht in Troisdorf gesucht

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Troisdorf. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Troisdorf Bei einem Unfall in Troisdorf ist am Donnerstag eine Frau verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem Opel, der vom Unfallort geflohen sein soll.

Am Donnerstagmorgen hat sich gegen 6 Uhr ein Unfall mit Fahrerflucht in Troisdorf ereignet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll eine 23-jährige Troisdorferin mit dem Fahrrad auf der Mülheimer Straße von Spich in Richtung der Kölner Straße unterwegs gewesen sein.