Autohändler schwer verletzt : Mordkommission veröffentlicht Foto von Troisdorfer Räubern

Troisdorf Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Autohändler am vergangenen Mittwochabend in Troisdorf ermittelt nun eine Mordkommission der Bonner Polizei. Sie veröffentlichte jetzt ein Foto der mutmaßlichen Täter.

Der Geschäftsinhaber war am vergangenen Mittwochabend bei dem bewaffneten Überfall schwer verletzt worden, am Montag konnte er erstmals zum Tathergang befragt werden. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt eine Mordkommission der Bonner Polizei unter der Leitung von Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Claudia Heitmann. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und den Hintergründen dauern an.