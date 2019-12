Hermann-Ehlers-Straße/Begonienstraße : Vermummte Täter überfallen Apotheke in Troisdorf

Troisdorf Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in Troisdorf eine Apotheke überfallen. Sie bedrohten die anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Pistole und erbeuteten Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach einem Überfall auf eine Apotheke an der Hermann-Ehlers-Straße/Begonienstraße in Troisdorf ermittelt die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, betraten am Donnerstag gegen 18 Uhr zwei vermummte Unbekannte die Geschäftsräume, ein weiterer Täter beobachtete vor der Tür die Umgebung. Die Täter in der Apotheke bedrohten derweil die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Bargeld.