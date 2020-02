Polizei bittet um Hinweise : Dönerlieferant in Troisdorf mit Messer überfallen

Dönerlieferant in Troisdorf mit Messer überfallen

In Troisdorf haben zwei unbekannte Männer einen 20-jährigen Dönerlieferant ausgeraubt. Foto: dpa/Benjamin Westhoff

Troisdorf Am Donnerstagabend ist in Troisdorf ein 20-jähriger Dönerlieferant von zwei unbekannten Männern mit einem Messer überfallen und seiner Tageseinnahmen beraubt worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

In Troisdorf haben Unbekannte am Donnerstagabend einen 20-jährigen Dönerlieferanten mit einem Messer ausgeraubt. Wie die Polizei angab, traf sich der Kölner um 22.30 Uhr mit einer flüchtigen Bekannten am Stationsweg. Kurz nachdem sie zu ihm ins Auto gestiegen und der Mann losgefahren war, bemerkte die Frau, dass sie ihre Handtasche vergessen hatte. Deswegen fuhr der 20-Jährige zurück zum Stationsweg.