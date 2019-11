Sicherheit für Radfahrer im Rhein-Sieg-Kreis : RSAG stattet Lastwagen mit Abbiegeassistenten aus

Hintergrund

2018 sind bundesweit 38 Radfahrer bei Abbiegeunfällen mit Lastwagen getötet worden. Trotz besserer Aufklärung von Rad- und Lkw-Fahrern war die Zahl von 2017 mit 37 Toten noch einmal gestiegen. Auch in der Region ereigneten sich in den vergangenen Jahren solche Abbiegeunfälle. Am 14. September 2016 wurde auf der Südstraße in Sankt Augustin eine 59-jährige Radfahrerin von einem abbiegenden Lkw getötet. Am 3. Juni 2019 starb eine 25-jährige Radfahrerin auf der Bornheimer Straße in Bonn. In der Straße Messkreuz in Bad Honnef wurde einen Monat später eine 84-jährige Radfahrerin von einem abbiegenden Lkw erfasst und schwerst verletzt. Am 12. September erlitt eine 12-jährige Radfahrerin auf der Ölbergstraße in Troisdorf schwere Verletzungen. Assistenten, wie sie ab Juli 2020 für alle neuen Lang-LKW und ab Juli 2022 für alle Bestandsfahrzeuge Pflicht werden, können nach Auffassung von Unfallforschern Abbiegeunfälle verhindern. hth