Prügelei am Rotter See : 26-Jähriger verletzt zwei junge Männer schwer mit Totschläger

Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Am Rotter See in Troisdorf ist am Mittwochabend ein Streit zweier Gruppen eskaliert. Bei der Prügelei soll ein Totschläger zum Einsatz gekommen sein. Zwei Personen wurden verletzt, es gab eine Festnahme.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Mehrere Menschen zweier Gruppen sind am Mittwochabend am Badestrand des Rotter Sees in einen Streit um ein Handy geraten. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, eskalierte der Streit und gipfelte in einer schweren Körperverletzung. Ein 26-Jähriger aus Sankt Augustin schlug mit einem Teleskopschlagstock auf zwei weitere Teilnehmer des Streits ein.

Um 20.22 Uhr war die Polizei alarmiert worden und mit mehreren Wagen ausgerückt, sagt ein Sprecher. Bei der Prügelei erlitten ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger so schwere Verletzungen, dass beide Männer in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Der Mann aus Sankt Augustin wurde nach kurzer Fahndung gestellt und gestand nach seiner Ausnüchterung die Tat. Zuvor ergab ein Atemalkoholtest rund 1,3 Promille.

Foto: Ulrich Felsmann zurück

weiter