Troisdorf : Polizei rückt wegen Prügelei mit Großaufgebot zum Rotter See aus

Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Mittwochabend am Rotter See in Troisdorf gegeben. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Am Rotter See in Troisdorf ist am Mittwochabend ein Streit zweier Gruppen eskaliert, ein Großaufgebot der Polizei rückte an. Eine Person wurde verletzt.



Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war sie um 20.22 Uhr alarmiert worden und mit mehren Wagen ausgerückt. Mehrere Menschen zweier unterschiedlicher Gruppen waren am Rotter See in Streit um ein Handy geraten, so ein Sprecher. Dieser Streit eskalierte und gipfelte in einer schweren Körperverletzung.

