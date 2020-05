Singen ist wie Medizin : Chorgesang hilft Lungenkranken aus Troisdorf und Köln

Troisdorf Die Proben im Chor Pneumissimo machen den Sängern nicht nur Spaß, sie verbessern auch die Lebensqualität. Denn die Frauen und Männer leiden an verschiedenen Erkrankungen der Atemwege. Die Arbeit mit Chorleiterin Anette Einzmann wird wissenschaftlich begleitet.

Wenn sie auf der Bühne stehen und Lieder aus Afrika oder Spanien, Gospels oder Mundart-Songs der Bläck Fööss singen, dann klingen sie wie ein „ganz normaler“ Chor. Doch Pneumissimo ist mehr. Für die 15 Frauen und Männer, die in zwei Gruppen in Troisdorf und Köln singen, ist Musik wie Medizin.

Zurzeit wird per Lernvideo geprobt

Normalerweise proben sie wöchentlich an den Chorsätzen, mittwochs in der Uniklinik Köln, dienstags in der Kapelle des Sieglarer Krankenhauses St. Johannes. Zurzeit ist allerdings Pause, denn die Mitglieder von Pneumissimo zählen zur Corona-Risikogruppe. Viele von ihnen leiden an der Lungenkrankheit COPD, andere an chronischer Bronchitis, einige haben eine Lungentransplantation hinter sich oder aus anderen Gründen starke Einschränkungen der Atmungsleistung.