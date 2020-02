Unfall in Troisdorf : Mann verliert Kontrolle und prallt mit Auto gegen Straßenlaterne

Unfall in Troisdorf

Ein Mann ist in Troisdorf mit seinem Auto verunglückt. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Ein 20 Jahre alter Troisdorfer hat bei einem Unfall in der Nacht zu Sonntag Verletzungen erlitten. Der Mann war in einer Rechtskurve auf der L332 mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Vermutlich war auch Alkohol im Spiel. Wie die Polizei berichtete, kam ein 20-jähriger Troisdorfer in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht mit seinem Wagen auf der Rheinstraße (L332), kurz vor Ortsausgang Eschmar in einer Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn ab. Er geriet dabei nach links auf den Gehweg, touchierte einen hölzernen Gartenzaun und riss eine Straßenlaterne mit. Durch die Wucht wurde das linke Vorderrad abgerissen. Das Fahrzeug, ein Mercedes, kam schwer beschädigt an einem Gartenhaus zum Stehen.