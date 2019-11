Glockenstraße in Bergheim : Feuerwehr löscht brennendes Fachwerkhaus in Troisdorf

Bergheim Weil aus einem Wohnzimmer in der Glockenstraße in Troisdorf-Bergheim Flammen schlugen, rückte die Feuerwehr Troisdorf am Montagmorgen aus. Zur Brandzeit waren keine Bewohner im Haus. Die Brandursache ist noch unklar.

Von Dieter Hombach

In die Glockenstraße musste die Feuerwehr Troisdorf am Montagmorgen ausrücken. Gegen 6 Uhr brannte dort das Wohnzimmer eines Fachwerkhauses.

Aufgrund der engen Straße und der Stromleitungen auf dem Dach gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, so Pressesprecher Peter Kern. Der Brand habe schnell gelöscht werden können, das Haus sei aber verraucht.

Zur Brandzeit waren keine Bewohner im Haus. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache.

Der Verkehr war während der Löscharbeiten behindert, auch die Buslinien 501 und 551 waren betroffen.