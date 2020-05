Supermarkt in Troisdorf : Staatsschutz ermittelt nach Gewalt gegen Polizisten

Supermarkt in Troisdorf

Troisdorf/Bonn Nach dem Angriff auf zwei Polizisten am Samstag in einem Troisdorfer Supermarkt, bei dem die Beamten schwer verletzt worden sind, ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei schließt ein politisches Handeln der Tatverdächtigen nicht aus.

Nach dem Angriff auf zwei Polizisten am Samstag in einem Troisdorfer Supermarkt, bei dem die Beamten schwer verletzt worden sind, ermittelt der Staatsschutz. „Mit Blick auf die Gesamtumstände kann ein politisches Handeln nicht ausgeschlossen werden“, sagte Frank Piontek, Sprecher bei der Bonner Polizei, am Dienstag auf Nachfrage des GA. Ebenso werde wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.