Einsatz am Sankt-Josef-Hospital : Brandgeruch löst Feueralarm in Troisdorfer Krankenhaus aus

Aufregung am Sankt-Josef-Hospital in Troisdorf: Brandgeruch hat am frühen Sonntagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Mitarbeiter des Krankenhauses hatten gegen 0.30 Uhr auf mehreren Stationen im dritten und vierten Obergeschoss Brandgeruch wahrgenommen und sofort Alarm geschlagen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr rückten daraufhin zu dem Krankenhaus an der Hospitalstraße aus.