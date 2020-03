Unfall in Troisdorf : Betrunkener fährt Schilder um und prallt mit Auto gegen Baum

Troisdorf Zwei umgefahrende Verkehrsschilder, ein beschädigter SUV: Ein 42-Jähriger hat unter Alkoholeinfluss in Troisdorf einen schweren Unfall und erhebliche Schäden verursacht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitagnachmittag. Demnach war der Mann gegen 17 Uhr mit einem BMW-SUV auf dem Mauspfad in Richtung Köln unterwegs, als er in Höhe des Wanderparkplatzes an der Sondermülldeponie die Kontrolle über das Auto verlor und nach rechts auf den unbefestigten Teil der Fahrbahn geriet. Der Autofahrer fuhr zwei Verkehrszeichen um und kam nach rund 65 Metern an einem Baum zum Stillstand.