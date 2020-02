Bonner Straße : 55-Jähriger bei Unfall in Sankt Augustin schwer verletzt

55-Jähriger bei Unfall in Sankt Augustin schwer verletzt

Sankt Augustin Schwere Verletzungen hat ein 55 Jahre alter Hennefer bei einem Unfall am Montagmorgen in Sankt Augustin erlitten. Ein hinter ihm fahrendes Postfahrzeug war im stockenden Verkehr auf der Bonner Straße aufgefahren.

Ein 55 Jahre alter Hennefer hat bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin am Montagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-jähriger Troisdorfer gegen 8.40 Uhr mit einem Lieferfahrzeug der Post auf der Bonner Straße in Richtung Bonn unterwegs.