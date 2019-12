Schütze bereits polizeibekannt : 34-Jähriger schießt in Troisdorf mit Stahlkugel auf Frau

Troisdorf. Ein 34-Jähriger hat mit einer Stahlkugel eine 19-jährige Frau in Troisdorf angeschossen und verletzt. Der mutmaßliche Schütze ist polizeibekannt. Er hatte sich offenbar zuvor gestört gefühlt.

Eine 19-jährige Frau aus Hürth wurde am Sonntag gegen 2.45 Uhr in Troisdorf durch eine abgeschossene Stahlkugel verletzt. Laut Polizeibericht stand sie mit mehreren Bekannten auf dem Gehweg an der Sieglarer Straße/Ecke Talweg. Einer der Bekannten zündete zum Abschied einen Silvesterböller, wodurch sich ein 34-jähriger Anwohner gestört fühlte. Dieser griff zu seiner Luftdruckwaffe und feuerte eine kleine Stahlkugel aus seiner Wohnung auf die Geschädigte ab. Die Frau wurde am Bein getroffen und zog sich eine leichte Prellung zu. Sie bedurfte keiner weiteren Behandlung.